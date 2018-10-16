Джемилев рассказал, какой язык понимает Россия

16 октября 2018, 09:11

Путин постоянно держит у себя "обменный материал", отметил нардеп.

Нардеп полагает, что РФ понимает только язык ужесточения санкций
РФ понимает только язык ужесточения санкций, полагает нардеп / УНИАН

Народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что президенту РФ Владимиру Путину неинтересен обмен незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова на россиян.

Россия понимает только язык ужесточения санкций, рассказал политик в интервью телеканалу "Прямой".

По его словам, российский лидер "постоянно держит у себя, грубо говоря, обменный материал".

"То есть, не важно, совершили они, не совершили — он просто набирает вот этих людей. Поэтому, освободив одного-двух, он завтра наберет еще в десять раз, может, больше", — отметил собеседник.

Читайте такжеДжемилев сказал, когда Россия начала в Крыму подрывную работуНардеп полагает, что поэтому в вопросе освобождения Сенцова и других политзаключенных не надо делать упор на попытки обмена.

"Просто говорить надо о мобилизации всего мирового сообщества вокруг того беззакония, которое совершает эта страна. И на каждое вот такое беззаконие должны быть ответы в виде санкций, ужесточение санкций. Только такой язык может понять Россия. Другого — нет", — добавил Джемилев.

"То есть я хочу сказать, что то, что у нас неоднократно повторяется — обменять Сенцова на кого-то, — для Путина это неинтересно. Потому что жизни людей российских здесь у нас в плену его уже не интересуют. Это отработанный материал", — сказал он.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. 

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования. В начале октября появилась информация, что политзаключенный прекратил голодовку.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.

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Россия санкции обмен Владимир Путин Мустафа Джемилев Олег Сенцов
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