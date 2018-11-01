Тука назвал минус разрыва договора с Россией по Азовскому морю

1 ноября 2018, 08:10

Украина не может обеспечить судоходство с помощью военно-морского флота, отметил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Георгий Тука полагает, что расторжение соглашения между Украиной и РФ по Азовскому морю фактически будет означать полный контроль россиян над Керченским проливом
Расторжение соглашения между Украиной и РФ по Азову фактически будет означать полный контроль россиян над Керченским проливом, полагает Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что расторжение договора между нашей страной и Российской Федерацией по Азовскому морю (подписан в 2003-м) фактически будет означать полный контроль РФ над Керченским проливом.

Украинское государство не может обеспечить судоходство на Азовском море с помощью военно-морского флота, поскольку его пока нет, рассказал чиновник в эфире "Громадського".

"Можно надувать щеки, пока не лопнешь, но Россия после аннексии официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит, что с ее точки зрения это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами — Ред.)", — отметил собеседник.

Читайте такжеЭксперт посоветовал, как пресечь агрессию России в Азовском мореПо его словам, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими "российскими зонами", а согласно двустороннему соглашению РФ и Украины, Азовское море и Керченский пролив разделены пополам.

"Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Которого, извините, у нас пока нет...", — добавил замминистра.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.

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