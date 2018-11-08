Нардеп Барна возжелал отобрать аккредитацию у журналиста, которого он обматюкал

8 ноября 2018, 08:28

Народный избранник-матерщинник считает, что работник СМИ непрофессионально выполняет свои обязанности.

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Олег Барна
Олег Барна / InfoResist

Нардеп-мажоритарщик из фракции "БПП" Олег Барна пожелал лишить парламентской аккредитации репортера телеканала "1+1" Игоря Колтунова, которого он нецензурно обругал в коридорах Рады 2 октября.

Народный избранник высказал свое мнение в обращении ко главе парламентского комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктории Сюмар, сообщает "Детектора медиа".

Барна желает прекратить аккредитацию Колтунова "для предотвращения в будущем посещения Верховной Рады Украины данным журналистом" - поскольку тот, по мнению нардепа, непрофессионально выполняет свои обязанности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Барна матерно обругал Колтунова после того, как тот задал вопрос о "кнопкодавстве". Позднее известный шоумен и комик Владимир Зеленский в качестве ответа нардепу запустил флешмоб " Ідіть у сраку".

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