"Немедленное вторжение": Порошенко предупредил об очень серьезной угрозе Украине

Нашей стране грозит новая агрессия со стороны России, сообщил президент.
Президент Петр Порошенко заявил, что есть чрезвычайно серьезная угроза проведения Российской Федерации операции против Украины на суше.
РФ разместила недалеко от украинской границы силы, готовые в любой момент к немедленному вторжению в нашу страну, рассказал Порошенко во время видеообращения, ссылаясь на данные разведки.
"Разведывательные данные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины", — отметил глава государства.
По его словам, у него есть "документ разведки, сводка наших разведывательных данных и здесь на несколько страниц — детальное описание всех сил противника, которые размещены на расстоянии буквально в несколько десятков километров от нашей границы, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину".
Читайте такжеПорошенко объявил об изменении срока военного положения"Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь — самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня...", — добавил президент.
Заява щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану
РНБОУ рекомендувала запровадити воєнний стан на 60 днів. Моє рішення – 30. Щоби воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого, хто про свій політичний інтерес печеться більше, ніж український, не залишилося підстав для брудних спекуляцій. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня. Саме на початку грудня я внесу до парламенту проект рішення про дату президентських виборів. Відповідно до Конституції ці вибори мають відбутися 31 березня 2019 року. Наш спільний обов’язок – захистити Україну. Захист України – це не лише захист території і військової техніки. Це – насамперед захист людей. Ми маємо бути максимально готові до будь-яких дій з боку нашого агресивного, неврівноваженого і доволі передбачуваного сусіда.Опубликовано Петро Порошенко Понедельник, 26 ноября 2018 г.
Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.
Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".
Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).
Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение. В понедельник, 26 ноября, президент подписал указ о вводе в стране военного положения.