"Немедленное вторжение": Порошенко предупредил об очень серьезной угрозе Украине

Россия может провести операцию против Украины на суше, предупредил Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил, что есть чрезвычайно серьезная угроза проведения Российской Федерации операции против Украины на суше.

РФ разместила недалеко от украинской границы силы, готовые в любой момент к немедленному вторжению в нашу страну, рассказал Порошенко во время видеообращения, ссылаясь на данные разведки.

"Разведывательные данные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины", — отметил глава государства.

По его словам, у него есть "документ разведки, сводка наших разведывательных данных и здесь на несколько страниц — детальное описание всех сил противника, которые размещены на расстоянии буквально в несколько десятков километров от нашей границы, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину".

Читайте такжеПорошенко объявил об изменении срока военного положения"Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь — самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня...", — добавил президент.

Заява щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану РНБОУ рекомендувала запровадити воєнний стан на 60 днів. Моє рішення – 30. Щоби воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого, хто про свій політичний інтерес печеться більше, ніж український, не залишилося підстав для брудних спекуляцій. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня. Саме на початку грудня я внесу до парламенту проект рішення про дату президентських виборів. Відповідно до Конституції ці вибори мають відбутися 31 березня 2019 року. Наш спільний обов’язок – захистити Україну. Захист України – це не лише захист території і військової техніки. Це – насамперед захист людей. Ми маємо бути максимально готові до будь-яких дій з боку нашого агресивного, неврівноваженого і доволі передбачуваного сусіда. Опубликовано Петро Порошенко Понедельник, 26 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение. В понедельник, 26 ноября, президент подписал указ о вводе в стране военного положения.