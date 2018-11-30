Жест Трампа - сигнал Путину и украинцам: журналист

Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине / Reuters

Отмена встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите "большой двадцатки" в Аргентине означает, что окружение главы Белого дома и он сам серьезно расценивают конфликт в Азовском море.

Такое мнение выразил известный украинский журналист Виталий Портников.

"...Отмена встречи именно из-за событий в Керченском проливе, по крайней мере, означает, что сам американский президент и его советники считают эту ситуацию достаточно серьезным и правдоподобным поводом для принятия столь важного решения", - пишет Портников в своей колонке для Эспресо.

Он отметил, что украинские политики и граждане не считают введение военного положения логичной реакцией на морской конфликт.

"Они считают дни до выборов президента. Я не могу отнести себя к большим поклонникам Дональда Трампа. Но я знаю одно. Если ваша оценка ситуации полностью совпадает с видением Кремля и кардинально отличается от видения Белого дома, значит, с вами что-то не так", - резюмировал Портников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом саммита G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга.