Если ваша оценка совпадает с видением Кремля - с вами что-то не так

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 ноября 2018, 20:48

Решение Трампа - сигнал Путину и украинцам

Трамп и Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин проигнорировали друг друга на саммите в Аргентине / Reuters

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отказаться от встречи с российским коллегой на саммите "большой двадцатки" продемонстрировало, что в Вашингтоне относятся к последнему конфликту в Керченском проливе иначе, чем многие украинские политики и обыватели.

На протяжении нескольких дней мы слышали и с экранов телевидения, и в парламенте, и на улицах о том, что власть специально использует не самый значительный эпизод для введения военного положения, что непонятно, почему это военное положение не вводилось во время "настоящей войны" в Крыму и на Донбассе, а сейчас, когда речь идёт о захвате нескольких военных судов и их экипажей, потребовались столь кардинальные меры. Конечно, это не оправданные действия! Конечно, это попытка власти сорвать выборы!

Читайте такжеТрамп и Путин не поприветствовали друг друга на саммите G20Примечательно, что практически с той же аргументацией, которая слово в слово повторяет выводы украинских парламентариев и обывателей, выступил на форуме "Россия зовёт!" президент Владимир Путин. Но главу российского государства можно понять. Путин увидел опасность срыва встречи с Трампом и сделал все, что мог, чтобы минимизировать эффект своей выходки у Крымского моста.

Украинских политиков и обывателей понять не представляется возможным. Не увидеть различия в тактике "гибридной войны" с ее "вежливыми человечками" и "восстанием шахтеров" и прямым нападением российских войск на украинских моряков можно либо нарочно, либо по глупости. И если я еще поверю в глупость обычного гражданина, которому совершенно все равно, есть на агрессоре погоны или нет, то в глупость украинского политика, в глупость руководителя целой парламентской фракции я не верю. Это была не глупость, это был просчёт.

Я не специалист по военно-техническим мероприятиям, у меня нет доступа к данным разведки. Но я точно знаю одно - если военное положение было нужно только для того, чтобы зафиксировать факт прямой российской военной агрессии, его необходимо было вводить. Политические последствия этого украинского решения налицо - и отмена встречи Трампа и Путина именно из-за захвата украинских кораблей и моряков пока что самое серьезное из этих последствий.

Читайте также"Уже умиротворили": Кремль ответил на призыв США о переговорах Порошенко и ПутинаМогут сказать, что Трамп мог бы отменить встречу без всякого украинского военного положения, зачем оно ему? Но введение военного положения - это констатация напряжённой ситуации. Если мы не считаем ситуацию напряжённой, то почему Трамп должен так считать?

Могут сказать, что Трамп "просто" - по каким-то своим поводам - решил не приближаться к Путину на близкое расстояние. Я вполне готов согласиться с такой версией - мы не первый день наблюдаем за Трампом. Но отмена встречи именно из-за событий в Керченском проливе, по крайней мере, означает, что  сам американский президент и его советники считают эту ситуацию достаточно серьезным и правдоподобным поводом для принятия столь важного решения. Трамп - считает, а украинские политики и обыватели - не считают. Они считают дни до выборов президента.

Я не могу отнести себя к большим поклонникам Дональда Трампа. Но я знаю одно. Если ваша оценка ситуации полностью совпадает с видением Кремля и кардинально отличается от видения Белого дома, значит, с вами что-то не так.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо

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Россия Украина США Виталий Портников Петр Порошенко Дональд Трамп Владимир Путин президентские выборы в Украине
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