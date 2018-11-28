Военная помощь Украине: Порошенко раскрыл подробности разговора с Помпео о конфликте на Азове

Майк Помпео пообещал Украине военную помощь, сообщил Петр Порошенко / НТВ

Президент Петр Порошенко заявил, что во время разговора государственный секретарь США Майк Помпео пообещал Украине полную поддержку для защиты ее территориальной целостности.

Госсекретарь Штатов пообещал украинскому государству военную помощь, рассказал глава государства в интервью телеканалу CNN.

"Во время этого разговора мы получили полную поддержку, (обещание — Ред.) полную помощь, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета…", — заявил президент.

JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged "full assistance, including military assistance," to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq — Christiane Amanpour (@camanpour) November 27, 2018

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко провел телефонный разговор с Майком Помпео, в ходе которого был затронут вопрос агрессии Российской Федерации против Украины в акватории Азовского моря.

В ходе разговора президент сообщил госсекретарю о действиях РФ в Керченском проливе, а также рассказал о предпринятых нашей страной мерах, в частности, о введении военного положения.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Позже в захваченном Россией Крыму так называемый "суд" избрал некоторым пленным "меры пресечения".