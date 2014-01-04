В Тернополе сожгли машину свободовца

В пятницу, 3 января, в Тернополе неизвестные сожгли Mercedes местного свободовца, депутата горсовета Богдана Попадина.

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

В политической силе отметили, что Попадин встал на защиту участников Евромайдана, которые находились под следствием. На днях он добивался освобождения арестованного свободовца Марьяна Кобзура, которого хотел взять на поруки; кроме того, Попадин принимал участие в акциях протеста и неоднократно выступал на сессиях горсовета против произвола властей.

"Я живу в многоэтажке, возле нее автомобиль никогда не паркую, а оставляю его на ночь у знакомых, которые живут неподалеку в собственном доме. 3 января приблизительно в 19:15, как всегда, поставил у них во дворе свой Mercedes и пошел домой. Где-то через час после этого, в 20:15, мне позвонили хозяева и сообщили, что мой автомобиль в их дворе горит", - рассказал свободовец.

"Я сразу же прибежал туда, мы тушили пламя водой, потом уже нам помогли пожарные, приехавшие по вызову. После того авто забрали на экспертизу. По реакции экспертов, которые на месте выясняли причину возгорания, я понял, что автомобиль вроде был облит дизтопливом", – рассказал Попадин.

Ранее "Главред" сообщал, что тернопольский свободовец – не первый, кто пострадал после начала акции Евромайдан.

Вчера был избит нардеп-свободовец Андрей Ильенко и адвокат-свободовец Сидор Кизин.

А 12 декабря в Чугуеве Харьковской области неизвестные сожгли джип нардепа-свободовца Игоря Швайки.

фото: fedpress.ru