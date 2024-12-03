Военное положение в Южной Корее и "ультиматум" Украины: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 3 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 3 декабря / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН, Офис президента Украины, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Часть Тернополя осталась без света: дрон ударил в объект энергетики

В ночь на 3 декабря в Тернополе в результате российского воздушного удара было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Из-за вражеских обстрелов в городе частично пропало электропитание.

видео дня

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что часть города осталаст без электричества.

По его словам, сотрудники экстренных служб и энергетики работают над устранением последствий российской атаки.

США передают Украине пакет помощи на $725 млн: в Пентагоне сказали, что в него войдет

Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В Пентагоне раскрыли, какое оружие планируют передать ВСУ.

В американском Минобороны сообщили, что в новый пакет вошли боеприпасы, дроны и мины.

Украина отказывается от альтернатив членству в НАТО - заявление МИД

Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Об этом говорится в документе Министерства иностранных дел Украины.

Заявление МИД оказалось в распоряжении Европейской правды.

Отмечается, что украинский МИД обнародовал позицию в день начала министерской встречи НАТО.

Опасность "мирного плана" Трампа: в НАТО сделали заявление

Новоизбранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Украине необходимо грамотное мирное соглашение. Штаты столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Китая, КНДР и Ирана, если Киеву придется пойти на уступки агрессору России для завершения войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что Украине нужно "хорошее соглашение", а Соединенным Штатам следует продолжать военную поддержку Киева. Если украинское государство принудят к невыгодному миру, враги Запада только "обрадуются" и будут планировать свои нападения.

Зафиксированы пожары и разрушения: последствия ночной атаки дронов РФ по Украине

В ночь на 3 декабря российская армия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" и беспилотники других типов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 09.00 Воздушные силы сбили 22 вражеских БПЛА из 28.

Правый берег Оскола – за ВСУ: войска РФ выбиты с плацдарма на Купянщине, детали

Силы обороны Украины держат под своим контролем правый берег реки Оскол. В районе села Новомлинск, Купянского района Харьковской области, российские войска пытались захватить, удержать плацдарм и переправиться через реку, однако украинские военные отбили штурм.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, штурм был отражен благодаря поддержке артиллерии и подразделения дронов. Противник выбит с плацдарма.

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет свою риторику относительно прекращения войны с Россией, намекая на то, что Украина готова прекратить борьбу за возвращение оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО. Однако, Киев столкнется с двумя серьезными препятствиями. Во-первых, шансы Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшей перспективе остаются невелики. Во-вторых, мало что говорит о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет вести переговоры. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Грозит ли Запорожью наступление РФ: у Зеленского объяснили ситуацию

Российские оккупационные войска готовятся к наступательным действиям в Запорожской области . Однако сейчас угрозы непосредственно городу Запорожье нет, поскольку у врага не хватает ресурсов для проведения подобных операций. Об этом заявил руководитель Центра противодействия при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

В своем Telegram -канале он написал о том, что Силы обороны готовы к обострению ситуации на Запорожском направлении.

Шольц обратился к Путину с заявлением по Украине

Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Помощь Киеву со стороны Берлина не прекратится. Об этом заявил немецкий канцлер после визита в Киев.

В своем аккаунте в социальной сети X он сказал, что Германия в этой истории "надолго".

Что на Донбассе и Курщине и где у ВСУ успехи: детали со Ставки Зеленского

На западе Донецкой области – на Кураховском и Покровском направлениях – самая сложная ситуация. Есть успехи на Запорожском направлении. На Курщине ВСУ наносят потери оккупантам. Новый командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый и заместитель главкома Олег Апостол приступают к своей работе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Во вторник, 3 декабря, он провел заседание Ставки главнокомандующего и поделился деталями.

Помощь Украине и завершение войны: автор "мирного плана" Трампа сделал заявление

Помощь Украине от администрации Джо Байдена – положительная история, она усилит позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Российско-украинскую войну нужно заканчивать. Не стоит недооценивать Трампа, он намерен выполнить свои обязательства. Об этом заявил назначенный Трампом спецпредставителем Штатов по Украине и РФ Кит Келлог.

В интервью FoxNews он рассказал о том, что благодаря помощи Украине от администрации Байдена Трамп получает больше возможностей "делать то, что он хочет сделать".

Украина может избежать отключений света: назван сценарий

Украина в срочном порядке нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Поставка 20 единиц таких систем позволит избежать отключений света. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе визита в Брюссель, в рамках которого министр примет участие в министерством заседании Совета Украина НАТО, он призвал союзников предоставить дополнительные средства ПВО для усиления энергетической устойчивости в зимний период.

Украина испытывает новые типы ракет: Зеленский раскрыл подробности Ставки

Во вторник, 3 декабря, состоялось заседание Ставки по производству оружия в стране. Украина ускоряет производство ракет и испытывает новые типы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел заседание Ставки. Основной вопрос - доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", - отметил он.

Для того, чтобы запустить завершение войны агрессора России против Украины, нужно создать необходимые условия. Оккупанты должны покинуть украинские территории, нужно найти похищенных детей и пропавших без вести людей, провести расследования военных преступлений, и убийств украинских военнопленных. Об этом заявил бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, генерал в отставке Уэсли Кларк.

В интервью Голос Америки он рассказал о том, что прекращение боевых действий без выполнения Россией ряда ключевых условий – неразумная идея.

Нужно решить четыре ключевых момента, и только после этого приступать к дипломатии.

Южная Корея объявила военное положение: на улицах техника, парламент штурмуют - СМИ

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил в стране военное положение. Причина решения - политический кризис, вызванный конфликтами между правительством и оппозицией. Об этом пишет Reuters.

Юн объяснил, что вынужден был прибегнуть к такому шагу, чтобы защитить конституционный порядок и свободу страны. Он обвинил оппозиционные силы в создании кризиса из-за манипуляции парламентскими процедурами.

Россия готовится открыть новый фронт в Украине: есть ли угроза боев за Запорожье

Российско-украинская война может войти в новую фазу, поскольку Кремль демонстрирует признаки подготовки к открытию нового фронта на юге Украины. Эксперты и аналитики предупреждают, что Запорожская область, которая уже стала эпицентром ожесточенных боевых действий, может стать ареной масштабного наступления со стороны России.

В то же время украинское военное командование усиливает оборонительные рубежи и готовится к вероятному усилению наступательных действий врага. Противостояние на южном фронте может стать ключевым фактором в дальнейшем развитии войны, определяя возможности Украины освобождать свои территории и сдерживать агрессора.

Главред собрал главное, что следует знать об угрозе российского наступления в Запорожской области.

Наступление РФ в Украине может замедлиться: в НАТО назвали главную причину

В последнее время российские войска быстро продвигаются на фронте российско-украинской войны. Однако, аналитики Альянса прогнозируют замедление этого процесса в случае оккупации россиянами Покровска. Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности перед началом министерской встречи в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Представитель Альянса отметил, что российские войска недавно продвигались достаточно быстро, захватывая новые территории.

В Украине срочно усилили отключения света: как будут действовать графики

Во вторник, 3 декабря, в Украине усилили меры ограничений электроэнергии. Графики отключений света будут действовать до конца суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

Для бытовых потребителей в разное время суток будет действовать одна и две очереди:

08:00 - 23:00 - две очереди отключений;

23:00 - 24:00 - одна очередь отключений.

Россиян добивали из танков: в Сети показали детали зачистки Новомлынска

Стали известны подробности зачистки Новомлынска Купянского района Харьковской области бойцами 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Штурмовые действия начались утром с формирования колонны техники с десантом М113 и БМП-1, которая врезалась в центральные позиции противника, сообщает DeepState.

Военное положение в Южной Корее: президента заставляют отменить решение - СМИ

Во вторник, 3 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране, которое несколькими часами ранее объявил президент Юн Сук Йоль. Об этом пишет Reuters.

Парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию об отмене военного положения, ее поддержали 190 депутатов из 190 присутствующих.

Свет будут выключать в течение 16 часов: графики отключений на 4 декабря

В среду, 4 декабря по всей территории Украины будут действовать графики отключений света и ограничения мощности. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Завтра, 4 декабря, запланированы следующие ограничения электроснабжения:

Для бытовых потребителей:

06:00 - 07:00: одна очередь отключений;

07:00 - 20:00: две очереди отключений;

20:00 - 22:00: одна очередь отключений.

Повышение тарифов на свет, газ и тепло в Украине: в правительстве сделали заявление

В Украине тарифы на газ, тепло и электроэнергию будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

По его словам, программа "Зимняя поддержка" включает стабильные тарифы, а также еще семь дополнительных инициатив.

"Государство берет на себя обязательства, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", - отметил Шмыгаль.

В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

Погода в Украине 4 декабря будет сухой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что погода пока не меняется. Будет сухо, однако немного будет морозить ночью. Ожидаются туманы, из-за чего будет плохая видимость.

Первые проявления осадков ожидаются на Николая, 6 декабря.

РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

В ноябре 2024 года у российских оккупантов были рекордные потери в Украине. За месяц РФ могла потерять более 45 тысяч человек уничтоженными и ранеными, сообщалось в ходе саммита министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

За день россияне могли терять около 1500 человек, однако такие потери позволили российским войскам довольно быстро продвигаться на фронте, в частности на харьковском, курском и донецком направлениях, сообщает The Insider.

Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменится

3 декабря, в день начала министерской встречи НАТО, Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальную позицию относительно гарантий безопасности, которые могли бы служить инструментом сдерживания российской агрессии. В своем заявлении МИД подчеркнул отказ от любых гарантий, которые могли бы заменить полноправное членство в НАТО. Это является попыткой повысить ставки на фоне разговоров о возможных мирных переговорах и альтернативных сценариях для Украины, отметил в комментарии Главреду руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

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