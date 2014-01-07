Комендант Евромайдана о новом штурме: риск есть всегда, но на праздники не ждем

В ближайшее время власть вряд ли пойдет на штурм и разгон акции протеста на Майдане в Киеве.

Такое мнение выразил новый комендант Евромайдана, нардеп от "Батькивщины" Арсен Аваков в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, возможен ли разгон акции во время, когда в ней, в связи с праздниками, принимает участие меньше людей, политик отметил: "Риски есть всегда! Особенно с такой не слишком адекватной властью с господином Януковичем во главе. Но по данным нашей, скажем так, разведки, по результатам нашего анализа, мы не ожидаем ничего такого на праздники. А после праздников уже будем принимать дальнейшие решения по усилению безопасности".

"Вообще, у власти есть такая иллюзия, что якобы Майдан расслабился, что, мол, людей мало, что они в основном разошлись. На такую ​​иллюзию они уже дважды "напоролись". Когда после таких, не слишком адекватных, аналитических выводов они начинали штурм, то видели, что получили огромные проблемы. Поэтому считаю, что сейчас власть не пойдет на такие шаги. К тому же, впереди сессионная неделя в парламенте, очень напряженная и ответственная. Это еще одна причина, почему власть сейчас не будет делать штурма", - также отметил он.

Говоря о безопасности Евромайдана, комендант рассказал: "Мы уже провели совещание с нашим отрядом самообороны. И нет никаких препятствий для того, чтобы с безопасностью было все хорошо в эти праздничные дни. Все сотни самообороны полностью готовы, следующее совещание с ними состоится этим вечером (6 января - ред.), непосредственно перед началом празднования. Мы не ожидаем ничего чрезвычайного".

Напомним, вечером 6 января активисты собрались на Евромайдане отпраздновать Рождество. Фоторепортаж об этом событии смотрите здесь.

Последний штурм Майдана произошел в ночь на 11 декабря - тогда митингующим удалось отстоять свои позиции.