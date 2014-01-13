Лидеры оппозиции объявили требования Майдана и покинули Раду

Лидеры фракций "УДАР" Виталий Кличко и "Свобода" Олег Тягнибок обнародовали требования об отставке министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, прекращении политических репрессий против участников Евромайданов и о заслушивании информации Генерального прокурора Виктора Пшонки в парламенте.

Лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка не было на заседании Согласительного совета. От этой фракции выступал народный депутат Андрей Иванчук,, пишет УНИАН.

По словам Тягнибока, сегодня в Украине кризис не парламентский, а политический. Поэтому необходимо искать пути решения проблем, поскольку ситуация будет обостряться и это угрожает независимости Украины.

Заседание Согласительного совета продолжается.

Напомним, 12 января на Народном вече лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк озвучил планы оппозиции на ближайшую неделю.

В частности, среди планов оппонентов власти Яценюк назвал создание парламентской комиссии по расследованию "зверств украинской милиции относительно граждан Украины", "люстрацию" спецназовцев, которые допустили избиение граждан, пересмотр законопроекта о госбюджете на 2014 год. Также он заявил о намерениях добиться введения США санкций против украинских чиновников, в частности, против главы МВД Виталия Захарченко.

Также он рассказал о будущих действиях оппозиции в парламенте.