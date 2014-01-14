"Народный блок-пост" под Межигорьем заблокировала милиция: акции запрещены

Активистам зачитали решение суда о запрете акций.
Колоннуавтомобилей Автомайдана, которая сегодня утром выехала с Европейской площади, несколько раз останавливали ГАИшники, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
Въезд в село Новые Петровцы оказался перекрыт тремя автомобилями Государственной патрульной службы, двумя милицейскими автомобилями, микроавтобусом и тремя КаМАЗами. На трассе стоят около 10 сотрудников ГАИ.
Чуть позже со стороны села подъехали еще три автобуса с сотрудниками спецподразделения "Беркут" в полном обмундировании, которые простояли возле кордона самообороны несколько минут и уехали в сторону Межигорья.
Кроме того, активистам зачитали решение суда, которым с 1 по 31 января запрещается проведение акций и пеших шествий в Новых Петровцах.
Из милицейской машины через мегафон крутят аудиозапись с требованием покинуть данную территорию и предупреждениями, что милиция "в случае невыполнения судебного запрета милиция может применить законные меры, предусмотренные законодательством".
Акция будет продолжаться на въезде в село Новые Петровцы до 11 00. После этого активисты вернутся в Киев.
Как ранее писал "Главред", активисты Майдана проводят в селе Новые Петривцы акцию "Народный блок-пост" для отслеживания перемещения кортежей высокопоставленных государственных чиновников.
Напомним, в ходе Народного вече 12 января, Руслана сообщила, что активисты Майдана планируют начать всеукраинскую акцию против правительственных кортежей "Украина без кортежей".
Фото: facebook/andriy.parubiy