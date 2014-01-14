"Народный блок-пост" под Межигорьем заблокировала милиция: акции запрещены

Активисты Автомайдана 14 января проводят в Новых Петровцах, неподалеку резиденции Президента Виктора Януковича акцию "народный блок-пост".

Колоннуавтомобилей Автомайдана, которая сегодня утром выехала с Европейской площади, несколько раз останавливали ГАИшники, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Въезд в село Новые Петровцы оказался перекрыт тремя автомобилями Государственной патрульной службы, двумя милицейскими автомобилями, микроавтобусом и тремя КаМАЗами. На трассе стоят около 10 сотрудников ГАИ.

Чуть позже со стороны села подъехали еще три автобуса с сотрудниками спецподразделения "Беркут" в полном обмундировании, которые простояли возле кордона самообороны несколько минут и уехали в сторону Межигорья.

Кроме того, активистам зачитали решение суда, которым с 1 по 31 января запрещается проведение акций и пеших шествий в Новых Петровцах.

Из милицейской машины через мегафон крутят аудиозапись с требованием покинуть данную территорию и предупреждениями, что милиция "в случае невыполнения судебного запрета милиция может применить законные меры, предусмотренные законодательством".

Акция будет продолжаться на въезде в село Новые Петровцы до 11 00. После этого активисты вернутся в Киев.

Как ранее писал "Главред", активисты Майдана проводят в селе Новые Петривцы акцию "Народный блок-пост" для отслеживания перемещения кортежей высокопоставленных государственных чиновников.

Напомним, в ходе Народного вече 12 января, Руслана сообщила, что активисты Майдана планируют начать всеукраинскую акцию против правительственных кортежей "Украина без кортежей".

Фото: facebook/andriy.parubiy