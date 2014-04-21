Сегодня Украину посетит вице-президент США: будет говорить о востоке

В Украину 21-22 апреля прибудет вице-президент США Джозеф Байден для того, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся на востоке страны, а также для обсуждения внеочередных выборов президента и вопросов стабилизации экономики.

Об этом сообщает УНИАН.

Во время своего визита замглавы американской администрации встретится с "представителями правительства и гражданского общества".

Будут рассмотрены вопросы децентрализации власти, борьба с коррупцией, а также будет обговорено проведение свободных и честных президентских выборов 25 мая.

Наряду с этими вопросами, Байден обсудит "последние события на востоке Украины". Также он проведет консультации по укреплению энергобезопасности Украины в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Кроме вышесказанного напомним, ранее издание The New York Times, ссылаясь на Белый дом, сообщало, что президент США Барак Обама признал - даже после возможного урегулирования кризиса на востоке Украины дальнейшее сотрудничество с Россией будет закрыто.