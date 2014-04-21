В Луганске сепаратисты хотят объявить "республику" и запретить английские слова

В понедельник, 21 апреля, в Луганске под зданием захваченного сепаратистами СБУ собралось около 500 человек, которые навали свою акцию "народным сходом".

На повестке дня было объявлено, что Луганск сегодня уже официально станет независимым государством - оформив суверенитет Луганской Народной Республики, сообщает yadocent.livejournal.com.

Кроме того, на митинге было принято решение переименовать одну из улиц города, сообщает издание 0642.ua.

"На вече решили, что одну из улиц или скверов следует назвать в честь людей, погибших в последнее время в Донбассе. Кроме того, решили, что следует обратиться к властям АР Крым, чтобы те предоставили нашим ветеранам возможность 10-15 дней отдохнуть у моря", пишет в своем Facebook луганская журналистка Ирина Козырева.

"Также со сцены возле СБУ один из братьев Золотухиных (слепые барды братья Золотухины - Ред.) заявил, что его возмущают английские слова, которые используют в Украине. Типа у нас много "шопов" и т.д" - написала Козырева.

По ее словам, на митинге собралось около 2 тысяч челок, а выступающие упорно называли юго-восток Украины "Новороссией".

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке Донецкой области сепаратисты заговорили о создании "Федерации Народных Республик" - Донецкой, Харьковской, Луганской и Одесской.

Фото: yadocent.livejournal.com