Обама обвинил Россию в невыполнении женевских договоренностей: новые санкции "уже на подходе"

Президент США Барак Обама обвинил Россию в несоблюдении женевских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине.

Об этом американский президент заявил в ходе совместной пресс-конференции по окончанию двусторонней встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Токио, пишет РИА Новости.

"По крайней мере, до настоящего времени мы не видим, чтобы они (Россия- ред.) следовали духу или закону соглашения, достигнутого в Женеве", - подчеркнул он.

Обама добавил, что США могут "ввести дополнительные санкции против России", если та продолжит "пренебрегать Женевскими договоренностями".

По его словам, США намерены продолжать добиваться дипломатического урегулирования кризиса в Украине.

Москва все еще может избежать санкций, сказал американский лидер, но тут же признался, что пока не видит признаков того, что российская сторона собирается предпринимать в этом направлении какие-то шаги.

Как выразился Обама, новые санкции против России "уже на подходе", пишет русская служба ВВС.

В свою очередь, премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон считают недопустимым "применение силы в Украине для изменения статуса-кво". Кроме этого, как отметил Абэ, стороны подтвердили "значимость оказания помощи Украине".

Как известно, США недовольны, что Россия не выполняет Женевские договоренности и не отвела войска от границ Украины

Напомним, власти Украины призывают Россию отвести свои войска от украинской территории и выполнить Женевские договоренности.