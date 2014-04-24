Новые обвинения России: Запад пытается устроить "цветную революцию" в Украине

Запад устроил "истеричную антироссийскую пропаганду" и пытается организовать "цветную революцию" в Украине.

С такими обвинениями выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на Глобальном университетском форуме-2014 в четверг, пишет УНИАН.

"Дух партнерства, как и серьезная работа по созданию климата подлинного доверия на нашем континенте, были принесены в жертву политике сдерживания нашей страны, от которой, по существу, на Западе никогда не отказывались", - сказал российский дипломат.

По словам Лаврова, "достаточно вспомнить истеричную антироссийскую пропаганду, которая захлестнула США и Европу задолго до украинских событий, стремление всеми силами очернить Олимпиаду в Сочи".

Также он заявил, что США и ЕС предприняли попытку осуществить очередную "цветную революцию" в Украине.

"В Украине Соединенными Штатами и Европейским Союзом, давайте назвать вещи своими именами, была предпринята попытка осуществить очередную "цветную революцию", операцию по неконституционной смене режима", - добавил Лавров.

Напомним, ранее Россия неоднократно критиковала Запад за позицию по Украине, в частности, за санкции, введенные после того, как РФ аннексировала Крым.