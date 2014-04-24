Путин превратит Крым в грандиозную военную базу - эксперт

Президент РФ Владимир Путин, возможно, не планировал захватывать весь Крым, а полуостров под властью России превратится в военную базу.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политический аналитик Евгений Жеребецкий.

"У меня складывается впечатление, что Путин по Крыму имел совсем другие планы. У Путина экономика в катастрофическом состоянии. Сейчас все отказываются от российских газа и нефти, сотрудничества в сфере космоса. Россияне возвращаются на восток, в Китай, они готовы продавать свой ​​газ дешевле, потому что нет выхода. Посадить себе на шею депрессивный Крым, в который десятки лет никто не инвестировал, - это, скорее, поражение, а не победа", - считает эксперт.

"Стоимость отдыха в Крыму и низкий уровень сервиса делает его неконкурентоспособным по сравнению с теми же Египтом или Турцией. Путин, на самом деле, хотел захватить Севастополь, объявить его русским городом и не платить за базу (Черноморского флота - ред.), выдавить нас. Это для него критически важно, так как россиянам некуда переместить ЧФ. А Крым, соответственно, был бы той территорией , которая кормила бы и содержала Севастополь, потому что мы бы в наш Крым закачивали дешевую электроэнергию и бесплатную воду, содержали бы пенсионеров", - описал возможные планы России политолог.

Вместе с тем, по его словам, "Путин захватил Крым и получил дорогую воду и электроэнергию, 700 тысяч пенсионеров и фактически разрушенную экономику после аннексии. И за все надо будет платить России".

Говоря о будущем Крыма, Жеребецкий сделал такой прогноз: "Россияне попытаются выдавить из Крыма все проукраинские элементы, в частности, крымских татар, и будут это делать аккуратно. Соответственно, Крым превратится даже не в Сочи, о каком-то развитии не стоит говорить: туда не будут летать международные авиалинии, заплывать круизные корабли, туда будут ездить российские военные и чиновники, а РФ будет дотировать им путевки".

"Наконец, Крым превратят в грандиозную военную базу", - резюмировал эксперт.

Напомним, накануне МИД Украины заявил, что Крым под российской властью превращается в "зону беззакония" - в частности, там ущемляются права украинцев и крымских татар.