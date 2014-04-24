СБУ задержала двух особо опасных диверсантов

Служба безопасности Украины в рамках Антитеррористической операции задержала двух особо опасных преступников, которые входили в диверсионную группу российского офицера – небезызвестного полковника Игоря Стрелкова.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, при координации крымской организации "Русское единство" и членов разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил России гражданин Украины (руководитель - "Стрелок" - ред.)организовал захват админзданий в городах Артемовск и Славянск. Также он отвечал за поставки огнестрельного оружия лицам, вовлеченным в экстремистские действия и акции противостояния правоохранительным органам.

Установлено, что в период с 7 по 20 апреля этот мужчина находился в Крыму, где проходил соответствующий инструктаж при участии представителей российских спецслужб и дипломатов Генконсульства РФ в Симферополе относительно направления дальнейшей работы по дестабилизации ситуации и в юго-восточных регионах Украины для усиления сепаратистского движения.

Вторым задержанным является гражданин России, который въехал в Украину, используя документы прикрытия - паспорт гражданина Украины.

После задержания обоих этих мужчин их окружение пыталось перехватить автомобиль, на котором транспортировали задержанных.

Как отметили в службе, анализ данных, которые имеет в своем распоряжении СБУ, свидетельствует, что задержанный гражданин Украины может быть техническим специалистом, который отвечает за шифрованную связь с центром управления диверсионных операций и пользуется позывным "Ласточка", а также владеет важной информацию относительно деятельности диверсантов в Украине.

У задержанных изъята компьютерная техника и средства связи.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала более десяти граждан России, среди которых есть офицеры ГРУ Генштаба Вооруженных сил России, которые занимались подрывной деятельностью и вербовали диверсантов из числа украинских граждан на территории Украины.