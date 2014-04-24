Дело о гибели Вячеслава Чорновила вернули на дорасследование

В четверг, 24 апреля, Апелляционный суд Киевской области удовлетворил ходатайство потерпевших по делу о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновила и направил дело на дополнительное расследование к прокуратуре.

Такое решение приняла коллегия судей, сообщает УНИАН.

Судьи отменили решение Бориспольского горрайонного суда о закрытии дела о гибели Чорновила и вернули дело в прокуратуру.

Перед этим суд отказал как в отводе председательствующего судьи Юрия Семенцова, так в отводе коллегии судей. С соответствующими ходатайствами выступал адвокат потерпевшего Дмитрия Понамарчука Виктор Никазаков.

Напомним, что Чорновил погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь - Золотоноша 25 марта 1999 года.

21 января этого года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели Чорновила. По словам его сына Тараса Черновола, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого по этому делу водителя Владимира Кудели, который был за рулем КамАЗа и являлся главным фигурантом по делу, признав аварию несчастным случаем.