В Крыму российские захватчики запретили использовать флаг Украины

Из-за вывешенного флага Украины на здании Меджлиса в Симферополе член Меджлиса Риза Шевкиев получил официальное предупреждение от прокуратуры Крыма о недопустимости нарушения законов России касательно "противодействия экстремистской деятельности"

Об этом сообщает BBC Украина.

По словам Шевкиева, предупреждение из прокуратуры сепаратистов, объясняющее процедуру уголовной ответственности за нарушение статьи, он получил официальным письмом, подписанным объявленной в розыск Натальей Поклонской.

В письме указано, что флаг Украины был установлен "для пропаганды и публичного демонстрирования, что является разжиганием социальной, национальной вражды и стало пропагандой исключительности".

Риза Шевкиев является главой благотворительного фонда Крым, на балансе которого находится офис Меджлиса.

Напомним, 21 апреля целый автобус бойцов так называемой крымской "самообороны" приехал в офис Меджлиса, чтобы снять со здания украинский флаг.

Как отметила пресс-секретарь Меджлиса Лейла Муслимова, они установили лестницу и заменили флаг Украины на флаг Крыма, когда в офисе почти никого не было.