Путин признал, что санкции Запада наносят вред, и пригрозил ответить

Президент России Владимир Путин признал, что санкции Запада, введенные за агрессию РФ против Украины, наносят вред, и намекнул на ответные действия.

"Правительство РФ уже предлагало какие-то ответные шаги. Я считаю, что в этом нет необходимости, но если что-то подобное будет продолжаться, то, конечно, мы должны будем подумать о том, кто и как (из зарубежных компаний — ред.) работает в РФ, в ключевых отраслях российской экономики, в том числе в энергетике", — цитирует Путина РИА Новости.

При этом лидер РФ подчеркнул, что "нам бы очень не хотелось прибегать к каким-то шагам, ответным мерам, надеюсь, что это не потребуется".

"Повторяю еще раз, ничего хорошего в этих санкциях нет, они наносят вред", — добавил Путин.

Напомним, президент РФ также заявил, что новые санкции против его страны не связаны с ситуацией на востоке Украины, и сказал, что там нет российских военных.

В то же время, факты присутствия российских диверсантов в местах, где действуют террористы, уже доказаны.