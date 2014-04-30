Россия проводит "завуалированную оккупацию" востока Украины и пытается оправдать агрессию - Дещица

Россия осуществляет "завуалированную оккупацию" восточных регионов Украины, а ее разговоры о возможном введении в нашу страну "миротворцев" - попытка оправдать военную агрессию.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"То, что происходит в восточной Украине, - это очень завуалированная форма оккупации. Российские спецподразделения действуют на территории Украины, захватывают здания, это подается, как проведение протестных выступлений якобы граждан Украины", - сказал глава МИД.

Он также назвал провокацией заявления представителей РФ о возможном введении "миротворцев" в Украину.

"Мы расцениваем их как провокации. Ведь такое решение принимается российской стороной в одностороннем порядке, и это один из сценариев, который российская сторона неоднократно реализовывала для того, чтобы потом иметь оправдание для осуществления агрессии", - подчеркнул и.о. министра.

В целом, анализируя тему возможной миротворческой миссии на территории Украины, он сообщил, что пока Киев этот вопрос не ставит.

"Мы не инициируем, поскольку введение миротворцев ООН может быть только после завершения военного конфликта, а не в период, когда он продолжается. Поэтому вопрос о возможном введении миротворцев поднимать в ООН нет смысла", - подчеркнул Дещица.

И.о. министра в очередной раз отметил, что наведение порядка в восточных регионах страны - это вопрос самой Украины.

Напомним, накануне постпред Украины в ООН Юрий Сергеев заявил, что Россия может реализовать абхазский сценарий военного вторжения в Украину, при котором ее армия может быть названа "миротворцами".

Президент РФ Владимир Путин, в то же время, продолжает отрицать присутствие российских военных на востоке Украины.