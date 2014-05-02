Пономарев грозит силовикам "сюрпризами", а в Донецке похищен глава Самообороны

После того как силовики провели в Славянске спецоперацию, самозваный "мэр" Вячеслав Пономарев заявил, что у его боевиков есть "масса сюрпризов".

Об этом со ссылкой на одного из местных журналистов сообщает УНИАН.

"Журналисты общались с самопровозглашенным мэром, они (сепаратисты – Ред.), конечно, все уже на взводе, с оружием в руках, ждут штурма", - рассказал очевидец.

"В конце беседы он (Пономарев – Ред.) не на камеру сказал, что у них "еще есть масса сюрпризов", - добавил журналист.

Сепаратисты запугивают население нападением боевиков "Правого сектора".

"Людям с утра сказали, что в город под видом таких же "ополченцев" прибывают представители "Правого сектора", - сказал журналист. - Ну и особо буйные пошли на площадь интересоваться, что происходит. А им сказали, что на вас типа толпы идут, давайте строить баррикады. Подключили женщин, подростков, молодежь, стариков. Народ повытаскивал старые диваны и холодильники, и теперь по городу невозможно проехать, только дворами".

Кроме того, стало известно, что в центре Донецка сепаратисты похитили одного из сотников Майдана, главу Самообороны Донецкой области Александра Якубовича.

"Его взяли в плен те, кто засели в здании облгосадминистрации. Это произошло на моих глазах. Их было 12 человек, вооруженных до зубов. Это было напротив центрального офиса МТС, на площадке возле "Макдольдса", - рассказал один из очевидцев.

Другой добавил: "Там было как минимум 12 человек - вооруженный пистолетом Стечкина, четверо было с пистолетами ТТ, остальные с пистолетами Макарова. И еще подъехал микроавтобус "Фольксваген".

По словам очевидцев, нападавшие на Якубовича были без масок и в одном из них очевидцы узнали того, "кто неоднократно выступал на митинге за "Донецкую народную республику".

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области террористы похитили двоих свободовцев – Ярослава Маланчука и Артема Попика.