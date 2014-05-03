От субботы до субботы. Кульминация АТО, кандидатские потери и игры с Конституцией

3 мая 2014, 18:05

Силовики несут потери, но действуют активнее, а кандидаты в президенты сходят с дистанции

Евгений Магда

Антитеррористическая операция на востоке страны приобрела активный характер. Когорта претендентов на президентское кресло уменьшилась на две единицы, но отряд не заметил потери бойцов. Власть по далеко не очевидным причинам пытается играть в референдум со своими политическими оппонентами и протолкнуть новую редакцию Конституции.

Силовики в начале мая начали действовать в окрестностях Славянска жестче. Потеряны два вертолета Ми-24, сбитых профессиональными пусками ракет, осуществленными "мирными протестующими". На земле спецназовцы успешно теснят боевиков с оранжево-черными лентами в качестве опознавательных знаков. В заявлениях лидеров сепаратистов все меньше слышна ранее присущая им наглость. Зато Россия врубила пропагандистскую машину не только внутри страны, но и за рубежом на полную, обвиняя официальный Киев во всех смертных грехах. При всем накале страстей собственные локальные АТО на Северном Кавказе российские спецслужбы продолжают проводить в режиме нон-стоп.

Вопреки стараниям Виталия Чуркина, России не удалось заручиться поддержкой своей позиции в Совбезе ООН. Более того - лидеры США и Германии Барак Обама и Ангела Меркель не скрывают решимости вынудить Москву заплатить за дестабилизацию ситуации на востоке Украины и нарушение достигнутых в Женеве договоренностей. Позиция стран Запада напоминает действия анаконды, способной постепенно сжать своими кольцами даже крупного хищника. Но и от Украины требуются решительные действия по защите собственного суверенитета и территориальной целостности. Интересно отметить, что АТО активизировалась после решения МВФ о выделении нашей стране 17-миллиардного кредита и демонстрации готовности пересмотреть условия кредитования, если Киев потеряет контроль над восточными областями.

Трагические события 2 мая в Одессе показали, что электорально "юго-восток" навсегда остался в прошлом, и даже бездействие, а то и потакание экстремистам со стороны милиции не способно остановить проукраински настроенных граждан. Глава тамошней областной администрации Владимир Немировский справедливо возложил вину за гибель четырех десятков людей на правоохранителей, не выполнявших свои обязанности должным образом свои профессиональные обязанности.

Интересна реакция на действия силовиков со стороны кандидатов в президенты, которых стало на два меньше – Олег Царев и Наталья Королевская по разным причинам отказались баллотироваться. Царев напоследок назвал украинских силовиков "карателями", чем поставил под сомнение перспективу своей карьеры общенационального политика. Петр Порошенко одобрил применение силы к террористам, а Юлия Тимошенко старается всячески продвигать придуманное ею Движение сопротивления. Дмитрий Ярош отказался от эфира у Савика Шустера с объяснением, что его присутствие в районе Славянска сегодня важнее, спровоцировав новую волну истерии в России. Спонтанное формирование разнообразных подразделений территориальной обороны стало на уходящей неделе тенденцией в работе различных государственных органов. Кульминацией этого процесса можно назвать восстановление призыва в Вооруженные Силы, хотя последние события показали, что воевать нужно не числом, а умением.

Действующая власть пытается использовать кроме "кнута" АТО в диалоге с восточными областями "пряник"  в виде обещания провести референдум,  при этом делает это на удивление неуклюже. Игнорируется тот факт, что провести опрос населения одновременно с первым туром президентских выборов невозможно, а сам закон "О всеукраинском референдуме" далек от совершенства и соответствия демократическим нормам. Проведение местных референдумов  и вовсе не определено украинским законодательством.

Еще меньше логики в призыве Арсения Яценюка до 25 мая (читай – в пожарном порядке) согласовать текст новой редакции Конституции Украины, ведь спешка в вопросе реформирования Основного Закона  вряд ли пойдет на пользу обществу. К тому же максимальное урезание президентских полномочий, на котором настаивает премьер, в разгар схватки за пост главы государства выглядит, мягко говоря, нелогичным и подозрительным, если вспомнить, что эта идея вдохновляла во время президентства Виктора Ющенко его тезку и заклятого оппонента Медведчука.

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