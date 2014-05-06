Рада начала закрытое заседание: силовики отчитаются о ходе АТО

Во вторник, 6 мая, началось закрытое заседание Верховной Рады, на котором заслушают "информацию должностных лиц в связи с проведение антитеррористической операции на востоке Украины и дестабилизации ситуации на юге Украины".

Также предполагается рассмотрение вопросов о проведении всеукраинского опроса 25 мая и его финансированию, сообщает УНИАН.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы об усовершенствовании оборонно-мобилизационным вопросов во время проведения мобилизации.

Также сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в ст. 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Не исключено, что вопросы, которые касаются заслушивания информации относительно ситуации на Востоке и Юге Украины, будут рассматриваться в открытом режиме.

Ранее "Главред" сообщал, что под Радой свою акцию проводят активисты Автомайдана. Они нарисовали карту Украины, на которой изображено соотношение сил АТО и террористов.