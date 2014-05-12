Донецкие сепаратисты уже назвали результаты своего незаконного "референдума"

Донецкие сепаратисты уже заявили о подсчете результатов так называемого "референдума о независимости", состоявшегося 11 мая.

Результаты через несколько часов после завершения "голосования" озвучил глава так называемой "ЦИК" сепаратистов Роман Лягин, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Твиттер журналиста Федора Иваницы.

По словам Лягина, явка на псефдореферендуме составила 74,87%. При этом он сказал, что за "независимость" так называемой "Донецкой народной республики" проголосовали 89,07%, против - 10,19%, 0,74% "бюллетеней" были испорчены.

Лягин объяснил, что так быстро удалось подсчитать бюллетени из-за напряженной ситуации, в том числе в Красноармейске. Результат, по его словам, окончательный.

Кроме того, Лягин заявил, что выборы президента Украины в Донецкой области не состоятся, новый референдум в Донецке не готовится, и отделяться от Украины сепаратисты пока не собираются.

Напомним, так называемый "референдум" в Донецкой и Луганской областях прошел с огромным числом нарушений и находился вне всяких законных рамок.

Интересно также, что результат 89% донецким сепаратистам в перехваченном СБУ разговоре советовал "нарисовать" их российский координатор, лидер правого движения "Русское национальное единство" Александр Баркашов: аудио слушайте здесь.