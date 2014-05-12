Губарев рассказал, сколько денег потратил на сепаратизм, и как Ахметов содержал боевиков

12 мая 2014, 14:27

Самозваный губернатор заявил, что боевикам деньги давал Ахметов

Павел Губарев и Вячеслав Пономарев

Самозваный "губернатор" Донецкой области Павел Губарев, которого обменяли на взятых в плен сбушников, заявил, что тратил на сепаратистское движение личные деньги, а многие боевики были на содержании миллиардера Рината Ахметова.

Об этом он рассказа в интервью "Российской газете".

По его словам, боевиками стали разные люди - шахтеры, госслужащие, рекламщики и даже его компаньоны по бизнесу. "Они попродавали свое имущество, вложили деньги в тот момент, когда у нас были денежные трудности. Они свои личные деньги тратили. На свой "десятидневный бенефис" я тоже деньги вынул из оборота", - рассказал "губернатор"-самозванец.

"Меня партнер ругал одно время. Только вчера позвонил, сказал: Паша, то, что я тебя ругал за эти деньги, прости, я все понял, все нормально. Я выдернул из бизнеса порядка 60 тысяч гривен - это 6 тысяч долларов. Я жил нормально, у меня доход был 7-10 тысяч долларов в месяц. Я хорошо себя чувствовал", - похвастался Губарев.

"У меня дети обеспечены всем. Они рисуют, занимаются музыкой, у них по три тренера персональных у каждого. Все, что им нравится. У каждого свой график, водитель, няня, домработница, хорошая удобная квартира. Жена не работает, жена художница была, сейчас "министр" иностранных дел Донецкой республики. Когда я был в тюрьме, все, что там произошло, она в том принимала самое активное участие. Она за мной подняла флаг, нарисовала на флаге мой портрет и билась до последнего. Так вот, сейчас она скрывается от СБУ. Я что хочу сказать: деньги - это не главное. Главное, чтобы у тебя была возможность служить народу", - пафосно заявил сепаратист.

Однако, по его словам, партия власти и олигархи прибегли к удобным для них средствам подкупа. "Об угрозах, наверное, речь уже не шла, скорее подкуп и интриги, так начали работать с активистами народного ополчения. Оказалось, что две трети из активистов уже на содержании олигарха Ахметова. Очень небольшая группа лиц сохраняла верность идее, но при этом все равно брала деньги. Деньги брали все!" - подчеркнул Губарев.

Ранее "Главред" сообщал, Губарев пригрозил взятием новых заложников в случае захвата силовиками их единомышленников.

Фото: rg.ru

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Донбасс боевики сепаратисты Ахметов губернатор Губарев
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