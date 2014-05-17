Джемилев уверен, что крымские татары выйдут на митинг в Симферополе

Крымские татары все равно выйдут в центр Симферополя на траурный митинг к 70-й годовщине депортации крымских татар 18 мая, большинство из них так настроены.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью ЛигаБизнесИнформ.

"Я думаю, что люди все равно выйдут в центр Симферополя, большинство так настроено", - сказал он.

Комментируя решение Меджлиса не проводить митинги в этот день, Джемилев отметил, что Меджлис не может гарантировать безопасность людей.

"Потому официально траурные мероприятия в центре Симферополя Меджлисом проводиться не будут. От провокаций никто не защищен", - подчеркнул он.

Джемилев также рассказал, что сам он не будет присутствовать в Крыму в годовщину депортации крымских татар, поскольку запрет на въезд на территорию полуострова ему никто не от менял.

Вместе с тем, он сообщил, что собирается информировать все международные инстанции и правозащитные организации по этому вопросу.

"Это грубое нарушение прав крымских татар. Которое, к тому же, противоречит указу президента Путина, в котором он обещал принять меры по обеспечению в Крыму всех прав крымскотатарского народа", - подчеркнул Джемилев.

Напомним, 16 мая так называемый "глава крымского правительства" Сергей Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

17 мая позволили крымским татарам провести 18 мая митинг на мусульманском кладбище.

В свою очередь лидер Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что не может себе представить, что может остановить людей, чтобы они не приходили 18 мая на траурные мероприятия в Симферополе.

По его словам, ни одна запрет проведения митингов не может забрать право у людей почтить память жертв сталинской депортации крымских татар.