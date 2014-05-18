В Крыму военные вертолеты РФ летают над местами проживания крымских татар - СМИ

В воскресенье, 18 мая, с восьми утра в аннексированном Россией Крыму над Симферополем и прилегающими поселками (являются местами компактного проживания крымских татар) курсируют военные вертолеты.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Добавим, что 18 мая, крымские татары поминают жертв депортации своего народа, которая произошла семьдесят лет назад.

Обратим внимание, ранее один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары все равно выйдут в центр Симферополя на траурный митинг, большинство из них так настроены.

До этого, 16 мая, так называемый "глава крымского правительства" Сергей Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

Между тем, 17 мая "власти" Крыма позволили крымским татарам провести 18 мая митинг на мусульманском кладбище.

Видео: krymr.com