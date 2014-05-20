В Макеевке боевики похитили руководителей предприятия из-за забастовки против сепаратистов

В Макеевке в логистическом центре "Конти" вооруженные люди похитили директора и его заместителя

Об этом сообщили "Новости Донбасса" на предприятии "Конти".

По информации издания, 10.00 приехали 2 автомобиля с вооруженными людьми и забрали.

Неизвестные с оружием представились членами террористической организации "ДНР" и заявили, что не согласны с сегодняшней забастовкой, в которой также будут участвовать сотрудники "Конти".

Напомним, 19 мая Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что действия вооруженных боевиков так называемой ДНР являются "борьбой против Донбасса".