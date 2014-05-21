Глава антитеррора при СБУ обещает положить конец вооруженным бандам

В среду, 21 мая, в Киеве прошло заседание Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ при участии руководителей министерств и ведомств - субъектов борьбы с терроризмом.

Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщает УНИАН.

Руководитель АТЦ генерал-лейтенант Василий Крутов заявил: "Мы имеем широкомасштабные угрозы не только в зоне АТО, но и в других регионах страны. Особого внимания требуют вопросы защиты объектов повышенной опасности ядерных объектов, зоны отчуждения, ТЭС, ГЭС, железнодорожного транспорта, шлюзов Днепровского каскада, объектов ОПК".

Он также рассказал, что "противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований в ближайшее время будет положен конец. Впрочем, перед государством стоит масштабная задача обезопасить жизнь граждан надежно и профессионально и после успешного завершения антитеррористической операции и возвращение мира в регион, который сегодня страдает от дерзости бандитов".

На его мнению, АТЦ должен аккумулировать все возможности субъектов борьбы с терроризмом в государстве, а это - 18 ведомств, правоохранительные структуры, местные органы власти, - для мощного механизма мгновенного реагирования на террористическую угрозу.

"Не мешкая, следует вооружить сектор как правовыми рычагами, так и современной ресурсной базой. Государство оказалось неготовым, нам понадобилось время и для осознания угрозы, и для мобилизации сил. Больше мы так экспериментировать не имеем права", - сказал Крутов.

Ранее "Главред" сообщал, что и.о. президента Александр Турчинов проинспектировал позиции участников АТО под Славянском и поставил силовикам задачу полностью очистить Донбасс от террористов.