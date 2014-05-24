Начал работу комитет по проведению референдума о новой редакции Конституции

В Украине появился организационный комитет по проведению народного референдума, на котором будет утверждена новая редакция Конституции Украины.

Об этом сообщил глава оргкомитета гражданской инициативы "За народную Конституцию!", доктор экономических наук Людмила Супрун, пишет УНИАН.

"Мы подали заявку в ЦИК, создан организационный комитет", - сообщила Супрун.

По ее словам, 28 мая представят общую модель обновленной Конституции.

"Мы видим, что сегодня Конституция не работает. Поэтому необходима новая редакция основного закона, - отметила Супрун. - Мы готовы к максимально широкому обсуждению новой редакции, это не проект какой-то партии, мы открыты для всех политических и общественных организаций, которым не безразлично единство Украины".

В качестве основных принципов будущей Конституции Супрун видит ликвидацию областных и районных администраций, усиление прав граждан и органов местного самоуправления.

"Областные и районные советы должны создавать исполкомы, которые бы отвечали за ситуацию в регионах, надо отдать власть на места", - отметила Супрун.

Кроме того, по ее мнению, необходимо обеспечить возможность отзыва депутатов и определить статус русского языка.