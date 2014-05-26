Последние данные ЦИК: Порошенко набирает 54,97%

В ЦИК обнародовали результаты президентских выборов после обработки 5,42% электронных протоколов.

Петр Порошенко сохраняет уверенное лидерство – за него проголосовали 54,97% избирателей.

Юлию Тимошенко поддержали 12,72% голосов, Олега Ляшко – 8,39.

Анатолий Гриценко получил 5,72%, а Сергей Тигипко – 4,81% голосов.

Согласно данным ЦИК, Порошенко лидирует во всех областях, кроме Днепропетровска, откуда пока что не поступили данные ни по одному из участков.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".