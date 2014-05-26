Экс-советник Путина о выборах в Украине: Кремль потерпел сокрушительное поражение

Старший научный сотрудник американского Института Катона Андрей Илларионов прокомментировал выборы президента в Украине, на которых побеждает Петр Порошенко. Он считает, что проекты президента РФ Владимира Путина по разделу Украины потерпели сокрушительное поражение.

Об этом бывший советник Путина по экономическим вопросам написал в своем блоге на радио "Эхо Москвы".

По мнению эксперта, самый главный результат выборов – это не то, что президентом избран Порошенко. И не то, что впервые украинский президент избран в первом туре. И даже не то, что Юлия Тимошенко понесла серьезное поражение, ставящее под сомнение ее шансы на дальнейшее участие в политической жизни Украины на первых ролях.

"Самый главный результат вчерашних президентских выборов – это формально-юридическая смерть путинского мифа о т.н. "расколе" Украины на западно-центральную и юго-восточную части, на "западенцев" и русскоязычных, на "Бандеровщину" и "Новороссию", - считает Илларионов.

"Это похороны путинского плана по разделу Украины. Это окончательное завершение 20-летнего периода "украинизации", важного этапа на пути вестернизации и европеизации Украины, о которых речь шла здесь", - подчеркнул он.

"Впервые за два десятилетия выборов в независимой Украине глава государства избран не голосами жителей востока против голосов жителей запада и не голосами жителей запада против голосов жителей ее востока. Впервые президент избран голосами всей Украины, голосами жителей всех крупных украинских макрорегионов", - поделился мнением экс-советник Путина.

"Более того, первые четыре кандидата в президенты Украины по количеству полученных ими голосов на нынешних выборах (П.Порошенко, Ю.Тимошенко, О.Ляшко, А.Гриценко, независимо от деталей их программ и персональных особенностей) политически представляют собой запад и центр Украины, не ее восток и юг. По суммарному количеству полученных ими голосов (примерно 83% – по данным экзит-полов) это означает абсолютную победу национального выбора украинскими гражданами западного варианта развития единой Украины. Количество голосов, полученных наиболее популярным кандидатом, которого можно рассматривать в качестве кандидата "Востока", С.Тигипко (4,8%), а также наиболее популярным путинским кандидатом М.Добкиным (2,1%), означает, что проекты Путина по захвату Украины, по установлению контроля над Украиной, по разделу Украины потерпели сокрушительное поражение", - считает Илларионов.

По его мнению, промежуточным итогом десятимесячной путинской войны против Украины – несмотря на неоднократные заявления путинских пропагандистов о якобы его невероятных "успехах и победах" – оказался тотальный крах планов Путина в Украине.

"Украина не стала бандеровской. Или антироссийской. Или антирусской. Украина, практически вся Украина, стала антипутинской. И ориентированной на интеграцию в западный, т.е. в современный, мир. Наши поздравления братскому народу!", - подытожил экс-советник президента РФ.

Напомним, что политолог Алексей Гарань в комментарии "Главреду" заметил: украинцы избрали Порошенко президентом уже в первом туре во многом из-за агрессии России и ситуации на востоке страны. В то же время, избрание нового главы государства позитивно, так как теперь у страны появилось больше возможностей для стабилизации.