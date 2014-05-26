Путин обязан поздравить Порошенко, другого президента Украины нет – эксперт

Президент РФ Владимир Путин обязан будет поздравить Петра Порошенко, побеждающего на выборах президента Украины, хоть и с какими-то оговорками.

Об этом директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала на чате в "Главреде".

Комментируя готовность Путина к диалогу с Порошенко, эксперт заметила: "Как глава государства Путин просто обязан поздравить Порошенко. Даже сквозь зубы, даже с различными оговорками. Но обязан".

"Очевидно, что он не преминет отметить, что часть Украины за Порошенко не голосовала, и еще скажет какие-нибудь пакости. Но поздравить должен. Готов ли Путин к диалогу с Порошенко? По крайней мере, другого президента у нас для Путина нет", - подчеркнул она.

Отвечая на вопрос, можно ли будет хоть когда-нибудь говорить об украинцах и россиянах как о братских народах, политолог напомнила, что в свое время Германия воевала с Францией, Польшей и другими народами. Однако сейчас у немцев хорошие отношения со всей Европой.

"В истории отношений Западной Украины и Польши было все: и резня Хмельнитчины, и угнетение Польшей украинцев после распада Автро-Венгерской империи, Волынская трагедия и многое другое. Сейчас же, по данным нашего социологического опроса, у украинцев прекрасное отношение к полякам, в том числе и на Западной Украине", - рассказала социолог.

"Так что вполне возможно, что когда-нибудь в демократической России мы опять станем дружескими братскими народами. Сейчас же говорить о братстве с народом, 80% которого одобряет аннексию Крыма, говорить не стоит", - подчеркнул Бекешкина.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях Путин заявил о готовность готов работать с новыми властями Украины, но уверял, что сбежавший из Украины Виктор Янукович – законный "президент".