Западные СМИ о выборах: Путин готов задушить Украину, но не допустить опасности для России

Выборы президента Украины, на которых побеждает Петр Порошенко, стала темой публикаций для ведущих мировых СМИ, которые отмечают, что когда он стал лидером гонки, "нападки на него в России прекратились, а шоколадная фабрика Порошенко на юге РФ, ранее закрытая полицией, получила разрешение возобновить работу"

Об этом со ссылкой на американскую газету The New York Times сообщает Inopressa.ru.

Издание напомнило, что президент РФ Владимир Путин в последние дни неоднократно заявлял, что будет работать с любым новым руководством, которое придет к власти в Киеве. Но есть несколько оговорок. Путин сказал, что продолжает считать Януковича легитимным "президентом".

"Главная цель Кремля - сохранить свое влияние на Украину любыми средствами, которые понадобятся, но в идеале путем мощной автономии регионов. Вторая цель - для Кремля предпочтительно, чтобы на восточной Украине нестабильность не скатывалась в войну силами ополчений", - говорится в статье.

Москва не захочет работать ни с Порошенко, ни с любым другим, кто не осознает "необходимость стремиться к безобидности Украины", пишет издание.

По общему мнению аналитиков и дипломатов, если кто-то и сумеет "станцевать замысловатый менуэт, чтобы обхаживать Европу, не провоцируя Москву", то это именно Порошенко.

Некоторые его черты "хорошо смотрятся при взгляде с Красной площади": связи с российской бизнес-элитой, паломничество в российские монастыри, тот факт, что его сын познакомился с будущей женой в Петербурге.

Правда, аналитики говорят, что на определенном базовом уровне все вышеупомянутое не имеет никакого значения.

"Россия не думает о конкретных людях, - говорит эксперт Евгений Минченко. - Россия думает об условиях, о шагах, о том, что люди делают. Россию не волнует, кто вы такой, ее волнует только то, что вы делаете".

На взгляд аналитиков, руководство Киева в принципе сознает, что нужно вступить в прямой диалог с Кремлем. "Россия - слишком большой сосед, чтобы его игнорировать и тем более сбежать от него. Есть также веские экономические резоны".

"Но Путин, похоже, готов скорее медленно задушить эту страну, нежели допустить, чтобы она начала излучать то, что он считает опасным", - говорится в статье.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-советник президента РФ Андрей Илларионов считает, что выборы показали: проекты Путина по разделу Украины потерпели сокрушительное поражение.