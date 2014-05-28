Из Славянска бегут сотни террористов – блогер рассказал о ночном прорыве

Террористы, захватившие Славянск Донецкой области по ночам сотнями бегут из осажденного силовиками города. При этом они выбирают не совсем обычный маршрут – в направлении Харьковской области.

Об этом харьковский блоггер Роман Доник сообщает на своей странице в ВКонтакте.

"В сторону Барвенково (Харьковской области – Ред.) по путям неработающей железки, идет около 100 штыков со стороны Славянска. Еще сотня боевиков уже в Гусаровке (под Барвенково – Ред.). Проехали как местные жители и собираются до 28 захватить Барвенково", - сообщил активист.

"Местным поставили ультиматум, чтоб определились на чьей они стороне. Что там местные порешали - неизвестно, но судя по планам на захват, местные промычали что то типа- мы против "хунты". Проехали без оружия, оружие должно быть где то на месте. Если сейчас оперативно не сработают, будем иметь еще один очаг", - подчеркнул Доник.

Однако заметим, что официального подтверждения со стороны сил АТО о прорыве боевиков из Славянска пока не поступало.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы не оставляют попыток вырваться из окружения и нападают на позиции, блокпосты и колонны военной техники.

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