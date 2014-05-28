Донбасс через несколько лет поймет, в какую кровавую авантюру его втянул Кремль - эксперт

Донбасс, где сейчас продолжаются провокации террористов и операция против них, ожидают несколько тяжелых лет. Но в результате жители региона поймут, что российские власти втянули их в кровавую авантюру, а Донецкая и Луганская области станут успешной частью процветающего украинского государства.

Такой прогноз на чате в "Главреде" дал политолог Виктор Небоженко.

"Донбасс ждут очень тяжелые времена и, как раньше говорили, "от двух до пяти". То есть, пройдет несколько лет, пока Донбасс поймет, в какую кровавую авантюру его втянул Кремль, и научится жить своим умом. Все политические и экономические реформы, которые будут проводиться в Украине, будут и на Донбассе. Острейшие социальные и экономические проблемы, которые накопились в других регионах Украины, тождественны тому, что есть в Донецкой и Луганской областях", - отметил он.

"Донбассу придется пережить при новом президенте объявление военного положения, которое позволит создать временную администрацию в управлении регионом и развяжет руки военным по борьбе с сепаратистами. Что касается населения Донбасса, которое страшно страдает в нынешней сложной ситуации, то оно должно как можно быстрее научиться жить своим умом, самоорганизовываться и не ждать, что кто-то решит за них их проблемы. Но, повторяю, донбасская рана будет кровоточить еще долго, от двух до пяти лет", - спрогнозировал эксперт.

В то же время, Небоженко уверен, что в результате "Донбасс будет частью украинского процветающего государства".

"Донбасс, заплатив дорогую и кровавую цену за свою пассивность и веру в быстрое и счастливое кремлевское будущее, на деле может стать локомотивом политических и экономических реформ. Что касается готовности принять президента Порошенко, то это неправильная постановка вопроса. Донбасс должен научиться не искать каждый раз себе нового хозяина, а стать одним из достойных и цветущих, развивающихся регионов Украины, независимо от того, какой президент правит этой страной", - добавил политолог.