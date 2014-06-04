Путин снова рассказывает, что на Донбассе нет российских военных

На юго-востоке Украины нет никаких российских военных специалистов или армейских подразделений.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью французскому телеканалу TF1 и радиостанции "Европа-1", пишет ИТАР-ТАСС.

"Никаких российских армейских подразделений или военных инструкторов на юго-востоке Украины не было и нет", - сказал он.

Путин также отверг предположения о том, что Россия имеет какие-либо намерения "аннексировать или дестабилизировать юго-восток Украины".

"Нет, мы этим никогда не занимались и не занимаемся, - заявил президент. - Украинским властям сегодняшним нужно наладить диалог с собственным населением, и не с помощью оружия, танков, самолетов, а с помощью переговорного процесса".

По словам Путина, украинский кризис не должен стать новым витком холодной войны, а его урегулирование должно пролегать через мирный диалог.

Как известно, замкомбата "Азов" Ярослав Гончар рассказал, что украинскую границу в Донецкой и Луганской областях незаконно пересекли 4,5 тыс. боевиков из России.

Напомним, Путин дал команду вернуть войска, участвовавшие в маневрах в Ростовской, Белгородской и Брянской областях в пункты постоянной дислокации и продолжить боевую подготовку.

3 июня генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что российские войска, которые остаются возле границ Украины, все еще представляют значительную опасность для нашей страны и могут вторгнуться на ее территорию.



