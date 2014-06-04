Рабинович: русские будут дразнить украинцев, украинцы русских, а процветать будет третья сторона!

Задачей сегодняшнего дня становится сохранение хороших и дружеских отношений между украинским и русским народом.

Об этом заявил в интервью интернет-сайту "Главком" один из кандидатов на президентских выборах 2014 года, лидер партии "Центр" Вадим Рабинович.

"…У нас идет какая-то массовая обработка сознания. Как в России. Тоже промывание, только в другую сторону… Мы с вами должны думать на шаг вперед. Культивировать ненависть сегодня – как раз задача безответственных политиков. Русские будут дразнить украинцев, украинцы русских, а процветать будет третья сторона", - подчеркнул Вадим Рабинович.

Рабинович уверен, что, "несмотря на принятые разными политиками незаконные решения, мы не должны портить отношения между собой, нарушать человеческие связи. Наоборот, надо разговаривать. И сейчас задача – разговаривать еще больше. Потому что сейчас идет какая-то вакханалия дебилизма… Полчаса назад братские народы были. Через два дня, понимаешь, готовы уже резать друг друга… Гражданская война так начиналась. Очень выгодно сегодня эксплуатировать темы: "Крым заберем", "русским кирдык", "кто не скачет – тот москаль"… Если человек ответственный и серьезный, он должен говорить совершенно другое…"

Комментируя военные события на Востоке Украины, Вадим Рабинович подчеркнул: "…Сегодня надо использовать израильский опыт… Израиль постоянно сталкивается с тем, что группы террористов находятся внутри жилых кварталов. Поэтому там применяют сочетание серьезной пропагандистской работы с использованием хорошо оснащенных спецподразделений против террористов. Взять и бросить армию против террористов - это безумие. Один обученный человек со снайперской винтовкой и гранатометом может положить бесчисленное количество необученных ребят, которых позабирали в армию. Этого нельзя делать. В городах не работают против террористов регулярными войсками. Это не разумно…"