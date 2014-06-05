В России не считают разоружение террористов на Донбассе главной задачей

5 июня 2014, 16:06

В России в очередной раз заявили, что к террористам на Донбассе не имеют никакого отношения.

Боевики в Славянске

Разоружение террористов так называемых Донецкой и Луганской народных республик не является первоочередной задачей.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет Интерфакс-Украина.

"Сейчас нужно заниматься не лечением симптомов, не температуру сбивать, а искать первопричины конфликта, которые вполне очевидны, и заниматься их преодолением. Тогда легче пойдет и разоружение вооруженных формирований, которые стремятся защитить интересы русского и русскоязычного населения на юго-востоке Украины. Населения, которое подвергается варварским атакам, ударам с воздуха", - сказал Рябков.

По его словам, "соответственно, разоружение ополченцев - не первоочередная задача".

"Киев должен прекратить "карательную операцию", реально начать процесс урегулирования кризиса, включающий, в том числе, освобождение политзаключенных и запуск политического диалога в соответствии с положениями "дорожной карты" ОБСЕ", - отметил Рябков.

Отвечая на вопрос о том, почему Россия не стремится повлиять на "ополченцев", чтобы те сложили оружие, дипломат сказал: "На территории Украины нет ни сотрудников российских силовых структур, ни тем более наших регулярных воинских формирований".

Он также напомнил, что "в последнее время были предприняты крупные шаги по снижению концентрации формирований российских Вооруженных сил на нашей территории вблизи границы с Украиной".

"Нынешний всплеск конфликта с применением оружия происходит по причинам, к которым Россия не имеет никакого отношения", - убежден Рябков.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что российские пограничники способствуют проникновению боевиков в Украину.

Напомним, в МИД России ранее не смогли объяснить, на каких основаниях беглый президент Украины Виктор Янукович находится на территории РФ более 90 суток.

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