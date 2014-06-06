Путину понравилось предложение Порошенко остановить кровопролитие в Украине

Президент России Владимир Путин приветствует позицию новоизбранного президента Украины Петра Порошенко о том, что нужно остановить кровопролитие в Украине.

"Я не могу не поприветствовать позицию господина Порошенко по поводу того, что нужно немедленно остановить кровопролитие на востоке Украины", - заявил Путин.

"Настрой мне понравился, а значит, если так будет и происходить, то будут созданы условия и для развития наших отношений, и в других областях", - подчеркнул Путин, пишет ИТАР-ТАСС.

"У него (Порошенко) есть план на этот счет, но какой это план - это лучше спрашивать не у меня, а у него. Он в двух словах об этом сказал, но одно дело говорить это дело здесь, во Франции, другое дело - говорить в своей собственной стране", - подчеркнул Путин.

Президент России предупредил, что РФ будет защищать свою экономику, когда Украина вступит в Евросоюз.

Также Путин рассказал о встрече с президентом США. По его словам, беседы с Бараком Обамой были содержательными.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, о чем он поговорил с Путиным.