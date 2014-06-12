В Запорожской области задержан вербовщик ДНР

В Запорожской области сотрудниками СБУ был задержан житель Мелитополя, подозреваемый в создании террористической организации.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, передает УНИАН.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемый был задержан сотрудниками СБУ во время попытки выехать в Крым.

По данным следствия, он является членом террористической организации, действующей на территории Донецкой и Луганской областей.

"Для осуществления вооруженного сопротивления Вооруженным силам Украины и спецподразделениям, участвующим в АТО, по заданию руководителей так называемой "Донецкой народной республики" задержанный вербовал жителей Запорожской области для их вступления в ряды террористов и финансирования такой деятельности", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в создании террористической организации и в государственной измене. По решению суда он арестован на 60 суток.

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