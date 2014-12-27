Порошенко обсудил с Меркель программу помощи от МВФ: откроет ворота для новых доноров

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого сообщил об освобождении 150 украинских заложников, которым сейчас оказывают необходимую помощь.

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Порошенко также заверил, что украинская власть продолжает прилагать все усилия для освобождения других украинцев, которые до сих пор находятся в плену.

Президент Украины рассказал об успешной доставке первой части украинского гуманитарного груза, сформированного по его инициативе для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Речь идет о помощи для сирот, домов престарелых и других учреждений для людей с особыми потребностями.

Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули, что для мирного урегулирования все стороны должны выполнить все пункты Минских договоренностей, прежде всего, закрыть границу, вывести войска и выйти на линию размежевания.

Собеседники обсудили вопросы международной экономической помощи для Украины. Президент Порошенко и Канцлер Меркель согласились с тем, что скорейшее согласование новой программы Международного валютного фонда поможет урегулировать экономическую ситуацию, а также будет способствовать поступлению помощи от других международных доноров.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предложила МВФ расширить программу сотрудничества.