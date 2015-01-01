Украинский кризис стал самым тяжелым со времен "холодной войны" - ОБСЕ

После окончания холодной войны события в Украине превратились в один из худших кризисов в евроатлантической и евразийской зоне.

Об этом говорится в заявлении председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дидье Буркхальтера по случаю завершения председательства Швейцарии в организации, пишет Deutsche Welle.

Буркхальтер назвал аннексию Крыма Российской Федерацией "наиболее вопиющим нарушением Хельсинских принципов" за последний год. В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью в Европе председатель ОБСЕ призвал всех членов организации удвоить усилия для преодоления кризиса.

"Украинский кризис стал одной из худших кризисов в евроатлантической и евразийской зоне с конца "холодной войны"", - отметил Буркхальтер. По его словам, теперь оказались под вопросом многие постулаты постбиполярного порядка в Европе.

Буркхальтер также поприветствовал решение Постоянного совета ОБСЕ, которое повысило долю регулярного финансирования организацией Специальной мониторинговой миссии в Украине, выполняющей посредническую и наблюдательную роль в конфликте в Донбассе.

В январе 2015 года президент Швейцарии Дидье Буркхальтер и глава ее внешнеполитического ведомства передаст полномочия председателя ОБСЕ заместителю председателя правительства и министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу.

Напомним, ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что сценарий новой холодной войны является реальным, однако его можно избежать, урегулировав конфликт в Украине.