Партизаны поздравили кремлевских карателей с Новым годом: уничтожили БМП и 2 пулеметных расчета

В селе Голубовское, в результате ночного боя, уничтожен один бмп - 2 и два пулеметных расчета кремлевских карателей.
Партизаны Луганщины отметили Новый Год ударом по террористам.
Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко, ссылаясь на заявление представителя Украинского народного ополчения Луганской области на своей странице в Facebook.
Как сообщил на взводном опорном пункте "батальона Донбасс" представитель "Украинского народного ополчения Луганской области", в селе Голубовское, в результате ночного боя, уничтожен один БМП - 2 и два пулеметных расчета кремлевских карателей. Потерь среди партизан нет.
"Данная акция является предупреждением террористам, 31 декабря в очередной раз нарушившим перемирие и атаковавшим украинские войска в Донецкой области. Безнаказанное глумление над нашим флагом и народом- закончено. У оккупантов будет гореть под ногами земля, пока последний террорист не уберется с территории Украины!", - заявил представитель народного ополчения.
"Батальон Донбасс" сообщает о своей приверженности мирному плану урегулирования конфликта и о своей готовности начать совместное патрулирование с проукраинскими партизанскими формированиями Луганской области.
Напомним, ранее Нойт сообщал, что под Луганском уничтожены российские "полицаи":Владивосток получит новый "груз 200".