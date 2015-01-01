Партизаны поздравили кремлевских карателей с Новым годом: уничтожили БМП и 2 пулеметных расчета

Партизаны Луганщины отметили Новый Год ударом по террористам.

Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко, ссылаясь на заявление представителя Украинского народного ополчения Луганской области на своей странице в Facebook.

Как сообщил на взводном опорном пункте "батальона Донбасс" представитель "Украинского народного ополчения Луганской области", в селе Голубовское, в результате ночного боя, уничтожен один БМП - 2 и два пулеметных расчета кремлевских карателей. Потерь среди партизан нет.

"Данная акция является предупреждением террористам, 31 декабря в очередной раз нарушившим перемирие и атаковавшим украинские войска в Донецкой области. Безнаказанное глумление над нашим флагом и народом- закончено. У оккупантов будет гореть под ногами земля, пока последний террорист не уберется с территории Украины!", - заявил представитель народного ополчения.

"Батальон Донбасс" сообщает о своей приверженности мирному плану урегулирования конфликта и о своей готовности начать совместное патрулирование с проукраинскими партизанскими формированиями Луганской области.

Напомним, ранее Нойт сообщал, что под Луганском уничтожены российские "полицаи":Владивосток получит новый "груз 200".