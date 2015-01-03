В России сообщили, когда собираются прислать на Донбасс очередной "гумконвой"

Очередной, одиннадцатый по счету, гуманитарный конвой МЧС России отправится в Донецк и Луганск 8 января, сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко.

Об этом передает "Интерфакс".

"На 8 января запланирована отправка 11-го гуманитарного конвоя населению Донецкой и Луганской областей Украины", - сказал он в субботу на селекторном совещании в МЧС.

Яцуценко сообщил, что в составе гуманитарного конвоя 120 единиц техники с гуманитарным грузом более 1 тыс. 400 тонн, в основном продовольствие и детское питание.

Напомним, ранее в Красном кресте РФ заявили: российские "гумконвои" – вторжение в Украину.

Ранее стало известно содержимое очередного российского "гумконвоя": оружие, амуниция, военные приборы.