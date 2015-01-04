Боевики никак не угомонятся: провоцировали "киборгов" из аэропорта Донецка

В ночь на воскресенье, 4 января, в зоне АТО на Донбассе боевики 10 раз прибегали к провокациям и открывали огонь по позициям украинских военных, используя различные виды вооружения.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что из стрелкового оружия и гранатометов террористы дважды обстреляли силовиков в донецком аэропорту (за стойкость защитников объекта называют "киборгами") и трижды - в населенном пункте Никишино.

Обратим внимание, что вблизи Нового Айдара террористы применили противотанковые управляемые ракеты.

"Артиллерийский огонь незаконные вооруженные формирования вели вблизи населенных пунктов Богдановка и Орловское. Под обстрел реактивной системы залпового огня "Град" попали окраины Гнутово", - добавили в штабе АТО.

"Несмотря на провокации боевиков, украинские военнослужащие уверенно контролируют ситуацию на линии разграничения и проводят плановые мероприятия по восстановлению боеспособности", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в пресс-центре АТО сообщали, что ситуация в зоне проведения спецоперации отличается меньшим количеством провокационных обстрелов.