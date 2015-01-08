Ротация в донецком аэропорту: "киборги" даже без оружия ставят российских наемников на место

Защитники донецкого аэропорта, которых за мужество, стойкость, героизм украинцы называют "киборги" – провели уже третью за время перемирия ротацию. И даже во время пересечения через блокпосты они ставят террористов на место.

По условиям договоренностей украинских и российских генералов, "киборги" могут провезти с собой только один вид оружия и один боекомплект, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Прекращение огня" здесь выглядит именно так. Но все это не мешает "киборгам" ставить российских террористов на место даже без оружия.

В то же время, как стало известно изданию, командование АТО рассматривает альтернативные варианты ротации и в скором времени может отказаться от практики перемещения солдат через блокпост террористов.

Девяносто третья бригада - с юмором и моральным духом направляется в донецкий аэропорт. Возле украинской Авдеевки на нейтральной территории бойцов останавливают боевики.

Тут ее уже поджидают вооруженные боевики - называющие себя военной полицией ДНР. Под присмотром наблюдателей, и журналистов начинается досмотр колонны, пишут Подробности.

Кроме провианта, воды и топлива защитникам аэропорта разрешается провозить стрелковое оружие с одним магазином и лимитированное количество патронов в ящиках. Все остальное - забирают.

"В прошлый раз я вам докладывал - были случаи мародерства. Не было! Я вам докажу - тащили блоки сигарет - тащили продукты. Я одного поймал - я одного притащил. Он сказал, что ему разрешили", -говорит один из киборгов в разговоре с боевиком.

Командует всем персонаж, представляющийся, как офицер некой "военной полиции ДНР", - Андрей Шпигель. С явно не местным выговором, вооружен редкой разновидностью АК. Утверждает, мол, - он коренной житель Донецка.

"А вы откуда родом? Я из Донецка - и родился там. В прошлом вы гражданин Украины? Я всегда был гражданином Украины. Все - первая машина пошла".

Через пару минут Андрей Шпигель отдает приказ режущий слух - "прижаться к поребрику".

Большинство украинских бойцов говорят - обыск боевиками - это позор. Но приказ - есть приказ.

На данный момент есть договоренности заходить вот так. Пойдет приказ прекратить режим тишины который у нас с 9 числа - будем выполнять поставленные задачи. У нас есть приказ".

После досмотра защитники аэропорта грузятся в автомобили и в сопровождении боевиков и российских журналистов движутся через окраины Донецка в аэропорт.

Перед въездом в аэропорт - боевики останавливаются. Украинские военные идут к диспетчерской башне. Это самый опасный промежуток - периодически машины обстреливают.

Перемещаться в районе башни - можно только перебежками.

Диспетчерская башня разбита артиллерией боевиков. Но как и новый терминал - продолжает держаться. На днях по ней стреляли из танка.

"Позавчера лупанули - было четыре попадания с танка в башню. И минометы лягли во дворе - есть небольшие разрушения", - рассказывают силовики.

Грузовик забирает бойцов 81 бригады - начинается обратный путь. Через аэропорт, опять в кортеже боевиков и российских журналистов - в Авдеевку. Настроение у бойцов - приподнятое.

"Помыться нужно, почиститься, а потом можно и обратно. Слава Украине. Дорогая Украина, с Рождеством тебя. А мы будем отстаивать честь державы", - говорят "киборги"

Рождество они будут встречать без выстрелов.

Как известно, 12 декабря было опубликовано видео встречи одного из боевиков ДНР по прозвищу Моторола с украинскими военными в районе донецкого аэропорта.

Видео: 5 канал; Подробности.