Путин панически боится повторить судьбу Януковича - эксперт

Исполнительный директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло заявил, что президент России Владимир Путин панически боится повторения в Москве событий киевского Евромайдана.

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Я боюсь, что он мотивирован применить даже ядерное оружие, чтобы удержаться при власти, для него любое изменение по смягчению - это вопрос жизни и смерти", - отметил эксперт.

"Путин в этот момент просто борется за собственную жизнь, он панически боится, что что-то вроде киевского Евромайдан предстанет перед Кремлем и он может оказаться в той же ситуации, в которой когда-то оказался Каддафи (экс-президент Ливии Муаммар Каддафи - ред.), Мубарак (экс-президент Египта Хосни Мубарак - ред.) или Янукович (экс-президент Украины Виктор Янукович - ред.)", - добавил Пекло.

Напомним, ранее Александр фон Ган, внук соратника адмирала Александра Колчака барона фон Гана, заявил, что президент России Владимир Путин и его соратники на самом деле не строят "русский мир".